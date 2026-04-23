Mieux soigner le trauma

Les approches thérapeutiques cognitivo-comportementales les plus prometteuses dans le traitement du psychotrauma regroupées en un seul ouvrage ! Les professionnels en santé mentale font souvent face à des situations complexes qui exigent de renouveler leurs ressources thérapeutiques afin d'offrir des soins plus efficaces et respectueux de leur vitalité de soignant. De nombreuses thérapies émergentes dans le traitement du stress post-traumatique restent pourtant peu diffusées, mal connues des thérapeutes, des décideurs, des chercheurs et du grand public. Ce livre propose une synthèse contemporaine et accessible des dernières thérapies d'inspiration cognitivo-comportementales (TCC) les plus prometteuses, destinée aux professionnels curieux de découvrir des stratégies encore peu diffusées, tout en connaissant mieux leurs caractéristiques et leurs fondements scientifiques. Proposant une analyse rigoureuse des modèles sous-jacents, des étapes de traitement et des données probantes de ces thérapies novatrices, cet ouvrage vise à combler un vide dans le domaine. Sans établir de hiérarchie entre ces thérapies, il fournit des repères pour guider des choix éclairés, étendre l'éventail des stratégies potentielles et favoriser la diffusion de pratiques appuyées par la recherche. Nourrie par une réflexion approfondie et des échanges avec des collègues expérimentés, Pascale Brillon, grande spécialiste en psychotraumatologie, codirige cet ouvrage avec Malik Aït Aoudia. Elle marque ainsi un pas de plus dans le domaine, en proposant un outil unique sur le marché francophone au service de soins de qualité pour les personnes traumatisées.