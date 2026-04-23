Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Social

Yves de La Villeguérin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce dictionnaire pratique présente la réglementation sociale en vigueur avec les références aux textes d'origine et des commentaires issus de la jurisprudence la plus récente via des études pratiques avec une entrée par mots-clés. Cette nouvelle édition intègre l'abondante actualité sociale de l'année écoulée : -Les lois de financement de la sécurité sociale et de finances -La loi seniors, transitions professionnelles et dialogue social -La loi contre les fraudes aux aides publiques -La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail -La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit européen -La directive européenne sur la transparence des rémunérations -Le décret relatif à la retraite progressive -Le décret relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage -Le décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur -Le décret relatif à l'activité partielle de longue durée rebond -Le décret relatif aux modes amiables de résolution des litiges -Le décret relatif au passeport de prévention -La jurisprudence sociale...

Par Yves de La Villeguérin
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Yves de La Villeguérin

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Social par Yves de La Villeguérin

Commenter ce livre

 

Social

Yves de La Villeguérin

Paru le 23/04/2026

Groupe Revue Fiduciaire

89,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757910382
9782757910382
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.