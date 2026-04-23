Ce dictionnaire pratique présente la réglementation sociale en vigueur avec les références aux textes d'origine et des commentaires issus de la jurisprudence la plus récente via des études pratiques avec une entrée par mots-clés. Cette nouvelle édition intègre l'abondante actualité sociale de l'année écoulée : -Les lois de financement de la sécurité sociale et de finances -La loi seniors, transitions professionnelles et dialogue social -La loi contre les fraudes aux aides publiques -La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail -La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit européen -La directive européenne sur la transparence des rémunérations -Le décret relatif à la retraite progressive -Le décret relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage -Le décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur -Le décret relatif à l'activité partielle de longue durée rebond -Le décret relatif aux modes amiables de résolution des litiges -Le décret relatif au passeport de prévention -La jurisprudence sociale...