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Bien dans ma tête grâce aux neurosciences

Caroline Depuydt

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Si vous êtes en quête d'un mieux-être, mais que vous êtes perdu dans la multitude des méthodes actuellement proposées, si vous êtes déjà suivi par un professionnel mais que vous souhaitez enrichir cet accompagnement d'astuces que vous pouvez mettre en oeuvre en toute autonomie, si vous souhaitez en apprendre plus sur vous-même et développer vos propres capacités d'auto-guérison grâce à des techniques éprouvées, approuvées et validées scientifiquement, alors ce livre est fait pour vous. En tant qu'être humain en quête de croissance, mais aussi comme médecin psychiatre, j'ai décidé de développer un accompagnement le plus simple et le plus naturel possible, de manière à rendre aux personnes que je rencontre les clés de leur propre existence et le pouvoir de changer les choses par elles-mêmes si elles le désirent. C'est également la promesse de cet ouvrage : vous aider à vous sentir mieux mentalement, en pleine possession de vos moyens, et ainsi devenir la meilleure version de vous-même. Comme il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans la jungle touffue des méthodes proposées, j'ai expérimenté une multitude de disciplines existantes, en prenant soin de les passer au crible des connaissances neuroscientifiques actuelles et de sélectionner parmi elles celles qui ont fait leurs preuves, et que j'applique au quotidien, tant pour moi-même que pour celles et ceux qui viennent me voir : cohérence cardiaque, Modèle de Brooke-Castillo, Yoga Kundalini, l'ACT, et bien d'autres. En refermant ce livre, vous aurez enfin compris comment réveiller les capacités d'autoguérison qui existent en vous et qui vous permettront d'élever votre vie. Je vous souhaite une bonne exploration !

Par Caroline Depuydt
Chez Kennes

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Auteur

Caroline Depuydt

Editeur

Kennes

Genre

Autres médecines douces

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Bien dans ma tête grâce aux neurosciences

Caroline Depuydt

Paru le 27/05/2026

398 pages

Kennes

19,90 €

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