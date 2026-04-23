A travers la Bretagne, par Brocéliande et les Monts d'Arrée

Plus de 25 jours de randonnée sur le GR®37 à la découverte de la mystérieuse et touristique Bretagne intérieure. Au départ de Saint-Malo et à destination de la pointe de Pen Hir (presqu'île de Crozon) cet itinéraire traverse la Bretagne d'est en ouest, entre paysages variés (forêts, littoral, bocages, canaux...), villages de caractère (Vitré, Fougères, Camaret-sur-Mer) et sites incontournables (Brocéliande, Crozon, Vallée des Saints...). Une façon différente (et complémentaire au légendaire sentier des douaniers) de découvrir la Bretagne.