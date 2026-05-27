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Les deux passages

Ariane Delrieu, Judith Peignen

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La force de l'amitié La pétillante Zora vit avec sa grand-mère Babouchka et avance à grands pas dans son apprentissage de sorcière. Pourtant, dans le monde des nonsorciers, elle se retrouve simple collégienne. Elle rêve d'un monde où les deux communautés pourraient enfin vivre en paix. Mais l'Organisation et son chef immortel, Oldaric, poursuivent leur chasse aux sorcières. Le jour où Minh, sa meilleure amie, découvre accidentellement sa véritable nature, Zora trouve une nouvelle alliée. Ensemble, elles se lancent dans une enquête périlleuse pour comprendre l'origine des pouvoirs d'Oldaric. Leur quête les conduit au coeur de la plus ancienne maison de Paris, où sommeillent les secrets d'un alchimiste légendaire et des énigmes capables de réveiller des forces qui les dépassent. Prêtes à tout pour découvrir la vérité, elles comprennent bientôt qu'une évidence s'impose : certaines batailles ne peuvent se gagner qu'à deux... et l'amitié pourrait bien devenir leur plus grand pouvoir.

Par Ariane Delrieu, Judith Peignen
Chez Vents d'Ouest

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Auteur

Ariane Delrieu, Judith Peignen

Editeur

Vents d'Ouest

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Les deux passages

Ariane Delrieu, Judith Peignen

Paru le 27/05/2026

56 pages

Vents d'Ouest

12,00 €

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