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La très belle histoire de L'Ile-Bouchard

Francine Bay

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Le 8 décembre de l' "année terrible" 1947, à l'heure où la France est au bord d'une guerre civile, des petites filles entrent dans l'église de leur village, dont Jacqueline, âgée de 12 ans. C'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception à L'Ile-Bouchard, dans la jolie région de Touraine. Jacqueline raconte : "J'ai vu une belle Dame, vêtue d'une robe blanche, ceinture bleue, voile blanc légèrement brodé autour. Le voile reposait sur le front. ". . Ce petit ouvrage relate aux enfants l'histoire des apparitions de la Sainte Vierge, et comment Marie apprend progressivement aux enfants et à la foule à prier : le signe de Croix, lent et majestueux - le Je vous salue Marie récité ou chanté - le chapelet... "Bien, surtout priez beaucoup pour les pécheurs - Oui, je suis votre Maman du Ciel - Il y aura du bonheur dans les familles" , leur dit Marie, au cours de dix apparitions.

Par Francine Bay
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Francine Bay

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

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La très belle histoire de L'Ile-Bouchard

Francine Bay

Paru le 23/04/2026

32 pages

Pierre Téqui (Editions)

13,90 €

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Scannez le code barre 9782740328149
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