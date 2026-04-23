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#Roman jeunesse

Les enquêtes de Frère Martial

Véronique Duchâteau

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Le deuxième fils du comte d'Airain, Martial, âgé de dix ans, entre comme oblat à l'abbaye de la Sainte-Croix. Il découvre la vie monastique, les offices, les leçons de chant grégorien, de latin, de grammaire et de calligraphie, les récréations... Même si son caractère curieux et rêveur lui joue parfois des tours, il s'adapte avec bonheur à cette nouvelle vie. Un jeune oblat nommé Philibert attire son attention : quel secret cache-t-il ? Quand les Vikings menacent l'abbaye, Martial comprend tout : Philibert a déjà vécu un massacre des Vikings, il est le seul survivant de son abbaye. Qui pourra les sauver ? Peut-être sainte Ozanne dont Martial trouve les reliques ? Ce tome 1 qui fait trembler autant qu'il amuse peut être lu indépendamment des trois autres.

Par Véronique Duchâteau
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Véronique Duchâteau

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les enquêtes de Frère Martial

Véronique Duchâteau

Paru le 23/04/2026

144 pages

Pierre Téqui (Editions)

11,90 €

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Scannez le code barre 9782740328057
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