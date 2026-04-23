Les enquêtes de Frère Martial

Le deuxième fils du comte d'Airain, Martial, âgé de dix ans, entre comme oblat à l'abbaye de la Sainte-Croix. Il découvre la vie monastique, les offices, les leçons de chant grégorien, de latin, de grammaire et de calligraphie, les récréations... Même si son caractère curieux et rêveur lui joue parfois des tours, il s'adapte avec bonheur à cette nouvelle vie. Un jeune oblat nommé Philibert attire son attention : quel secret cache-t-il ? Quand les Vikings menacent l'abbaye, Martial comprend tout : Philibert a déjà vécu un massacre des Vikings, il est le seul survivant de son abbaye. Qui pourra les sauver ? Peut-être sainte Ozanne dont Martial trouve les reliques ? Ce tome 1 qui fait trembler autant qu'il amuse peut être lu indépendamment des trois autres.