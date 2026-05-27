Un " Mes p'tits docs " pour plonger au coeur de la préhistoire, au temps des Cro-Magnon A quoi ressemblent les abris des Cro-Magnon ? Qu'est-ce qu'un propulseur ? Comment les Cro-Magnon peignent les grottes ? Un trente-deux pages pour répondre à la curiosité des enfants et les aider, dès leur plus jeune âge, à comprendre cette époque fascinante. "Mes p tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Une immersion dans le quotidien de ces peuples Au départ de la chasse, à l'atelier de taille des silex, lors d'une rencontre entre deux clans... On voyage dans différents environnements, qui permettent de se plonger dans le quotidien des Cro-Magnon ! Se passionner pour les découvertes archéologiques On explique que beaucoup de choses restent à découvrir ! Les fouilles se poursuivent, en récoltant tous les indices possibles. En laboratoire, des techniques permettent d'analyser ces découvertes. En attendant, les enfants peuvent visiter les reconstitutions de grottes préhistoriques, à Chauvet, Cosquer ou Lascaux.