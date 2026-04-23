Des mots pour guérir les maux

La vie des chrétiens irakiens a été bouleversée avec la prise de possession de nombreux territoires par Daech à partir de 2014. Cet ouvrage rappelle avec force combien l'obscurantisme et la violence mettent à mal le vivre-ensemble. Mais ces conversations avec Mgr Michaeel sont surtout l'occasion de revenir sur cette fraternité dont le monde a besoin. Témoin vivant de cette espérance, ce promoteur de la paix et de l'éducation propose des réponses à des questions cruciales : comment peut-on pardonner dans ces conditions ? Continuer à avancer ? Et garder la foi ?