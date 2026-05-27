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Pack en 3 volumes : L'abuseur ; Petites tragédies ; Le festin de bois

Isabelle Bauthian, Rebecca Morse

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Une tragi-comédie en 3 actes, avec des superhéros ! "Bon crépuscule, habitants de Flot ! " Dans la ville de Flot, îlot libertaire entouré d'océans déchaînés et peuplé de magiciens, vous pouvez faire ce que vous voulez, être qui vous souhaitez, vivre comme vous l'entendez. Les artistes, les scientifiques, les penseurs y furent un jour tout-puissants mais, les années passant, la belle utopie s'est effondrée, ne laissant qu'une cité sans foi ni loi. N'existe-t-il plus de grands esprits ? N'y a-t-il plus de héros ? On dirait bien que si. Car un justicier parcourt les rues. Un justicier pas très regardant, qui n'hésite pas à poignarder les contrevenants dans le dos et à séduire les victimes, mais un justicier tout de même, et que les gens adorent... DON JUAN !

Par Isabelle Bauthian, Rebecca Morse
Chez Drakoo

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Auteur

Isabelle Bauthian, Rebecca Morse

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Pack en 3 volumes : L'abuseur ; Petites tragédies ; Le festin de bois

Isabelle Bauthian, Rebecca Morse

Paru le 27/05/2026

48 pages

Drakoo

44,70 €

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Scannez le code barre 9782382334089
9782382334089
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