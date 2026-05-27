Ecrire pour enlever les mots Qui sont comme les pierres Mais nul autre que Toi N'entendra jamais Le chant qui jaillit Les éditions Ad Solem continuent de publier les poètes d'inspiration spirituelle, souvent connus d'un public averti, comme Gérard Bocholier ou Nathalie Nabert, et souhaitent aussi faire connaître ceux qui sont encore restés dans l'ombre. Hervé Hostein est de ceux-là : sa voix gagne à être entendue par ceux qui souhaitent sortir du "désert sans mémoire" . Car, la poésie, aussi, est racine et histoire : de vie, de liens et d'espoir. Hervé Hostein écrit depuis de nombreuses années une poésie sobre, intime et reliée. Tenir parole est son premier recueil.