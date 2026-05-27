Noah & Norki

Et si ta BD préférée devenait... la vraie vie ? Noah habite une petite ville paisible de province. Pour rien au monde il ne raterait le dernier numéro de Norki, son héros de comics préféré : un colosse d'héroïc fantasy qui sauve le monde avec ses compagnons et (surtout) sa légendaire épée de feu ! Un soir, obnubilé par ces aventures et lassé de sa vie d'écolier, Noah fait le voeu de devenir quelqu'un d'autre... Au réveil, ses mains sont gigantesques et son lit n'est qu'une vaste paillasse. Aucun doute : Noah vient d'atterrir dans le monde fantastique de Norki et surtout... dans la peau de Norki. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'inverse s'est également produit ! Après la surprise, vient la joie puis la panique. Car si Noah joue désormais les héros dans le corps de Norki, le barbare bas du front se retrouve, lui, en pleine interro surprise dans la plus effroyable des prisons : l'école. Tandis que Noah déchante dans un monde où les créatures puent et les braves râlent, Norki fait n'importe quoi dans le monde réel. Sans parler de son hygiène douteuse et de son appétit vorace ! Entre deux combats épiques Noah va découvrir que l'aventure, c'est génial... mais pas toujours comme dans les pages d'une BD. Harold Charre et Maxime Martinet entrent au catalogue Glénat avec une série d'aventure jeunesse à l'humour piquant et espiègle où l'on suit deux héros imparfaits dans une quête délirante. Une comédie rafraîchissante et irrévérencieuse aux personnages diablement attachants et aux situations savoureuses. Entre aventure, sortilèges et gaffes, une trilogie explosive et addictive autant inspirée par la pop culture des années 1980 que par le comics, le manga et le jeu vidéo, pour un pur moment de lecture !