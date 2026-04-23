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La dévotion des rois de France à la Vierge Marie

André-Jean-Marie Hamon

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De Clovis à Louis XVI, la monarchie française entretint durant près de treize siècles un lien exceptionnel avec la Vierge Marie, valant à la France les titres de " Fille aînée de l'Eglise " puis de " Royaume de Marie ". A travers les grandes dynasties, les rois se reconnurent fils et vassaux de la Reine du ciel, exprimant cette fidélité par pèlerinages, fondations, voeux et consécrations qui marquèrent profondément la vie religieuse et politique du royaume. Des grands sanctuaires marials aux figures emblématiques de Philippe Auguste, saint Louis, Louis XI ou Louis XIII, cette continuité spirituelle, unique dans l'histoire chrétienne, culmina avec la consécration du royaume à Marie en 1638, avant de se briser lors de la Révolution. Cet ouvrage propose un choix d'extraits tirés de l'oeuvre en sept volumes "Notre-Dame de France, Histoire du culte de la sainte Vierge en France depuis l'origine du christianisme jusqu'à nos jours" du curé A-J-M Hamon, curé de Saint-Sulpice à Paris.

Par André-Jean-Marie Hamon
Chez Editions Voxgallia

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Auteur

André-Jean-Marie Hamon

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Ouvrages généraux

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La dévotion des rois de France à la Vierge Marie

André-Jean-Marie Hamon

Paru le 28/05/2026

300 pages

Editions Voxgallia

22,00 €

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