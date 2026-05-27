Soeurs ennemies

Certaines vérités attendent des années pour tuer. Un matin ensoleillé de mai, trois petites filles sont sur le chemin de l'école. Une heure plus tard, l'une d'entre elles est morte. Quinze ans passent. Kitty vit à présent recluse dans une maison de repos et murée dans le silence, privée de la parole depuis l'accident, dont elle n'a gardé aucun souvenir. Alison, elle, enseigne l'art et semble avoir repris le cours de sa vie. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Instable et fauchée, elle décide de postuler pour un emploi d'enseignante dans une prison pour hommes. Mais quelqu'un, dans l'ombre, les observe. Quelqu'un qui n'a rien oublié et qui est prêt à tout pour faire surgir la vérité... et assouvir sa vengeance.