" Est-il donc vrai que nous allons mourir demain ? L'esprit bute sur cet avenir sans nous. Comment se représenter l'irreprésentable ? ". Lyon, 28 juin 1944. Sept juifs et deux résistants raflés par la milice de Paul Touvier attendent la mort dans un placard au siège des miliciens, dans les locaux réquisitionnés du lycée Saint-Marc. Ils confient aux murs de leur prison tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils auraient rêvé d'être. Parmi eux, un homme que le résistant P'tit Louis désigna comme un ange - celui qui, cette nuit-là, chanta Tosca, l'opéra de Puccini, l'air de celui qui va mourir à l'aube. Présente au procès Touvier en 1994, et hantée depuis par le prisonnier inconnu du 28 juin 1944, Murielle Szac a enquêté pendant trente ans pour retrouver son identité. A défaut d'avoir pu lui donner un nom et un visage, elle lui offre ici une voix. Un récit entêtant, qui résonne plus que jamais comme un plaidoyer pour la résistance et la liberté.