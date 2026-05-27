Le chant des oubliées

Californie, 1966. Frankie McGrath, élève infirmière de vingt ans, a toujours su que son destin serait d'embrasser les rôles d'épouse et de mère, laissant à son frère la gloire et les honneurs. Mais alors que la guerre bat son plein au Vietnam, elle décide de rejoindre le corps des infirmières de l'armée. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital militaire de Saigon, les corps mutilés, la peur et la mort omniprésente la bouleversent. Au coeur de cette jungle intraitable, chaque jour est une lutte pour la survie, dont elle reviendra transformée à jamais. Hélas, pour Frankie et ses amies, le retour à la maison se fait dans une Amérique divisée, qui ne reconnaît ni leur courage ni leurs traumatismes. Kristin Hannah signe un roman empli d'humanité sur les engagées du Vietnam, longtemps restées les oubliées de l'histoire américaine. L'une des plus grandes romancières de notre époque. Delia Owens, autrice du best-seller Là où chantent les écrevisses. Un hommage passionné à l'héroïsme de milliers de personnes ainsi qu'un hymne à la solidarité féminine. The Times. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Matthieu Farcot.