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#Polar

Obia

Colin Niel

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Clifton Vakansie court dans les rues de Saint-Laurent, en Guyane. Il court dans un paysage de tôles et de parpaings, en direction de Cayenne et de son aéroport, séparé par des fleuves qu'il lui faudra franchir à la nage et des barrages de gendarmerie. Il court pour l'avenir de Djayzie, sa fille qui vient de naître, lui qui est à peine un homme. Il court à travers sa peur et des jeunes de son âge tombent autour de lui. Clifton a beau être sous la protection de l'obia, rendu invincible par la magie des Noirs-Marrons, il est poursuivi par le major Marcy, une tête brûlée qui sait tout des trafics et des hors-la-loi. Clifton l'ignore encore mais, dans sa fuite, il ne va pas tarder à croiser les fantômes de la guerre du Suriname. Des fantômes qui tuent toujours. En ranimant les souvenirs de la guerre civile qui provoqua à la fin des années 1980 le passage de milliers de réfugiés sur les rives françaises du Maroni, Colin Niel nous plonge dans une Guyane qui voudrait tout oublier de cet oppressant passé. L'écriture de Niel est vénéneuse et ensorcelante. Sa connaissance du sujet et l'épaisseur psychologique de ses personnages font de Obia un grand roman. Philippe Manche, Le Soir (Belgique). Un thriller palpitant qui vous transporte sur des rives inconnues et fascinantes. François Lestavel, Paris Match. Prix des lecteurs Quais du polar / 20 Minutes. Prix polar Michel-Lebrun 2016.

Par Colin Niel
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Colin Niel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Obia

Colin Niel

Paru le 27/05/2026

625 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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