Un condensé de culture rock pour fans et profanes Collector's BOOK présente 16 groupes ou artistes, de a-ha, en passant par Madonna, Wham ! ou Bronski Beat. Les éditions le boulon inaugurent une nouvelle collection Collector's Book (relié / 160 pages / 13x18 / quadri) sur les grands mouvements et genre musicaux qui ont traversé les époques. Au menu 2026, les mouvements punk, électro, rock 80, new wave et pop 80 sont les premiers sujets abordés. Dans chaque opus : 8 artistes/groupes et 8 chansons emblématiques sont passés au crible. Petits livres parfaits pour le fan (quel plaisir de retrouver ses groupes et chansons favoris) et pour le profane qui découvrira avec ravissement un monde qu'il ne connaît mal. Chaque livre présente des artistes incontournables, mais aussi quelques surprises plus "confidentielles". Pop 80's est une balade parmi les grands moments des années 80, avec l'arrivée des synthés en masse, des tubes planétaires, de MTV. " J'ai toujours pensé que la pop music devait être comme un rêve, quelque chose d'un peu irréel dans lequel on peut s'immerger. " - David Bowie