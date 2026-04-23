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Dans l'ombre de la décision

Maï-Linh Camus

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Des prises de décision éclairées au service de la croissance des entreprises Chaque jour, des dirigeants perdent des marchés, des talents ou leur réputation pour une seule raison : ils n'ont pas voulu savoir. Concurrence exacerbée, évolution rapide des marchés et menaces croissantes : la prise de décision lucide devient vitale pour prendre un avantage stratégique et protéger les intérêts de son entreprise. Alors, comment préserver ses actifs, sécuriser ses savoir-faire et garder la maîtrise de son destin économique ? Maï-Linh Camus explore les principes de l'intelligence économique et dévoile les méthodes et outils du renseignement d'affaires à travers plus d'une vingtaine de cas réels. Véritable guide opérationnel et récit incarné, l'ouvrage expose l'envers du décor et explique comment convertir l'information en pouvoir stratégique : enquêter avant de signer, prévenir les fuites d'informations, déceler les signaux faibles, se défendre en contentieux ou encore transformer ses collaborateurs en véritables capteurs de renseignements.

Par Maï-Linh Camus
Chez Eyrolles

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Auteur

Maï-Linh Camus

Editeur

Eyrolles

Genre

Stratégie d'entreprise

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Dans l'ombre de la décision

Maï-Linh Camus

Paru le 23/04/2026

216 pages

Eyrolles

23,00 €

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