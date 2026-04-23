Dans l'ombre de la décision

Des prises de décision éclairées au service de la croissance des entreprises Chaque jour, des dirigeants perdent des marchés, des talents ou leur réputation pour une seule raison : ils n'ont pas voulu savoir. Concurrence exacerbée, évolution rapide des marchés et menaces croissantes : la prise de décision lucide devient vitale pour prendre un avantage stratégique et protéger les intérêts de son entreprise. Alors, comment préserver ses actifs, sécuriser ses savoir-faire et garder la maîtrise de son destin économique ? Maï-Linh Camus explore les principes de l'intelligence économique et dévoile les méthodes et outils du renseignement d'affaires à travers plus d'une vingtaine de cas réels. Véritable guide opérationnel et récit incarné, l'ouvrage expose l'envers du décor et explique comment convertir l'information en pouvoir stratégique : enquêter avant de signer, prévenir les fuites d'informations, déceler les signaux faibles, se défendre en contentieux ou encore transformer ses collaborateurs en véritables capteurs de renseignements.