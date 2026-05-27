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La petite fleuriste de Tokyo

Yukihisa Yamamoto

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Là où les fleurs s'épanouissent, l'espoir renaît. Dans le quartier du Marais de la Baleine, à Tokyo, se trouve la jolie boutique de l'énigmatique Marita. Là, chaque fleur a son langage, chaque bouquet sa signification. C'est ce que va découvrir Kikuko, embauchée par Marita alors qu'elle vient de quitter un emploi toxique. Sous l'égide de la fleuriste et de son duo de vendeurs, Kikuko se familiarise avec un monde mystérieux et profond. Un brin de muguet, symbole d'une seconde chance de bonheur, ou un bouquet de trois tournesols pour dire "Je t'aime" ... Bientôt, les fleurs n'ont plus de secret pour elle. Et tandis qu'elle transmet à chaque client un message de sagesse et d'espoir, Kikuko pourra-t-elle à nouveau, elle aussi, envisager l'avenir avec confiance ?

Par Yukihisa Yamamoto
Chez Albin Michel

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Auteur

Yukihisa Yamamoto

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature japonaise

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La petite fleuriste de Tokyo

Yukihisa Yamamoto

Paru le 27/05/2026

336 pages

Albin Michel

19,90 €

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