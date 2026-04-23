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Fables bucoliques autogérées

Popolitique

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Les Fables bucoliques autogérées invitent à imaginer ce qu'il se produirait si tout ce qui constitue le vivant, les animaux, les plantes, se mettait à réfléchir, parler et se comporter comme les êtres humains. Des planctons imaginent en quel plastique ou hydrocarbure ils seront transformés. Des loups déconstruisent le mythe du mâle alpha. Des poules se mettent à penser que c'était mieux avant, quand elles étaient de gros dinosaures. Et les fourmis sont bien entendu marxistes et rêvent du grand soir. A travers ces fables, tous ces êtres vivants deviennent enfin des acteurs politiques, au sens large.

Par Popolitique
Chez Delcourt

|

Auteur

Popolitique

Editeur

Delcourt

Genre

Humour

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Fables bucoliques autogérées

Popolitique

Paru le 23/04/2026

60 pages

Delcourt

13,50 €

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Scannez le code barre 9782413089971
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