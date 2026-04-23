Sorciers & Bourbiers

Découvrez un nouvel univers de cape et d'épée peuplé de personnages hauts en couleur tels que des chevaliers, des sorcières et des bandits sans foi ni loi, où la magie se mêle à la terre et à la sueur ! Gaillardine, sorcière indépendante poursuivie par la loi, et Yvain, chevalier errant se faisant passer pour un ménestrel, décident de s'associer pour sortir de prison. Ensemble, ils devront affronter le commandeur Albéric de Mortemer, moine-soldat incorruptible, Raban de Thuringe, guerrier colossal revenu à l'état sauvage et Ida Trencavel, jeune veuve prête à tout pour le rester.