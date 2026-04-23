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Sorciers & Bourbiers

Alex Chauvel, Léa German

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Découvrez un nouvel univers de cape et d'épée peuplé de personnages hauts en couleur tels que des chevaliers, des sorcières et des bandits sans foi ni loi, où la magie se mêle à la terre et à la sueur ! Gaillardine, sorcière indépendante poursuivie par la loi, et Yvain, chevalier errant se faisant passer pour un ménestrel, décident de s'associer pour sortir de prison. Ensemble, ils devront affronter le commandeur Albéric de Mortemer, moine-soldat incorruptible, Raban de Thuringe, guerrier colossal revenu à l'état sauvage et Ida Trencavel, jeune veuve prête à tout pour le rester.

Par Alex Chauvel, Léa German
Chez Delcourt

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Auteur

Alex Chauvel, Léa German

Editeur

Delcourt

Genre

Fantasy

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Sorciers & Bourbiers

Alex Chauvel, Léa German

Paru le 23/04/2026

89 pages

Delcourt

18,50 €

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Scannez le code barre 9782413087366
9782413087366
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