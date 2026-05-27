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#Bande dessinée jeunesse

Meurtres à Orléans

Marie-Aude Murail

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Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures du matin au 12 rue des Murlins et qui a l'air de connaître la maison de Sauveur comme s'il y avait déjà vécu ? D'où vient Gilbert le Démon qui persécute la jeune Sarah en lui criant à l'oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil Naciri a-t-elle volé une clé dans le sac de sa prof de SVT ? Qu'est-ce que Kimi va faire du revolver qui lui est tombé entre les mains ? Et Jovo, mythomane ou psychopathe ? Va-t-on enfin connaître son passé ? Jamais une psychothérapie n'aura autant ressemblé à une enquête policière que dans cette saison 6. En fin d'ouvrage, retrouvez "Dix ans de thérapie avec Marie-Aude Murail" , où l'autrice se penche sur la genèse de personnages ambigus, des créatures de papier qui peuvent parfois lui échapper.

Par Marie-Aude Murail
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Marie-Aude Murail

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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Meurtres à Orléans

Marie-Aude Murail

Paru le 27/05/2026

414 pages

L'Ecole des Loisirs

9,00 €

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