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Villes impériales

David Chanteranne

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Les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III n'ont pas seulement marqué l'histoire, ils ont aussi laissé des traces dans le paysage français et au-delà. Ce livre relate ainsi les destinées des deux empereurs en s'intéressant aux nombreux villes et villages qu'ils ont traversés. D'Ajaccio à Waterloo, le lecteur embarque pour un voyage où se mêlent faits d'armes, rencontres marquantes et anecdotes. Plus qu'une biographie, cet ouvrage propose un regard inédit sur l'histoire napoléonienne et les villes qui la racontent aujourd'hui.

Par David Chanteranne
Chez Flammarion

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Auteur

David Chanteranne

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de l'art

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Villes impériales

David Chanteranne

Paru le 03/06/2026

144 pages

Flammarion

19,90 €

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Scannez le code barre 9782080497772
9782080497772
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