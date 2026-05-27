Villes impériales

Les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III n'ont pas seulement marqué l'histoire, ils ont aussi laissé des traces dans le paysage français et au-delà. Ce livre relate ainsi les destinées des deux empereurs en s'intéressant aux nombreux villes et villages qu'ils ont traversés. D'Ajaccio à Waterloo, le lecteur embarque pour un voyage où se mêlent faits d'armes, rencontres marquantes et anecdotes. Plus qu'une biographie, cet ouvrage propose un regard inédit sur l'histoire napoléonienne et les villes qui la racontent aujourd'hui.