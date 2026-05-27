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L'impressionnisme au musée d'Orsay

Paul Perrin

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Le musée d'Orsay, à Paris, conserve la collection impressionniste la plus riche et sans doute la plus populaire au monde. Cette publication, réunissant plus de 250 oeuvres (peintures, pastels, dessins, aquarelles, sculptures et photographies) est la première à la présenter dans toute sa variété. Les grands noms du mouvement (Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley) y côtoient des artistes moins connus (Marie Bracquemond, Mary Cassatt, Armand Guillaumin). Rédigé par les plus grands spécialistes de l'impressionnisme, cet ouvrage offre une lecture plurielle et renouvelée de l'un des mouvements les plus célèbres de l'histoire de l'art. Au fil des pages, dates clés, chefs-d'oeuvre décryptés et grands thèmes permettent de mieux comprendre son histoire et les principaux enjeux de cette nouvelle manière de peindre et de voir le monde.

Par Paul Perrin
Chez Flammarion

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Auteur

Paul Perrin

Editeur

Flammarion

Genre

Impressionnisme

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L'impressionnisme au musée d'Orsay

Paul Perrin

Paru le 27/05/2026

272 pages

Flammarion

35,00 €

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Scannez le code barre 9782080477941
9782080477941
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