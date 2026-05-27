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#Roman francophone

Une chambre à soi

Xxx, Virginia Woolf

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"Nous vous avons demandé de parler des femmes et de la fiction - quel rapport cela a-t-il avec une chambre à soi ? " C'est ainsi que s'ouvre cet essai féministe iconique, tiré de deux conférences données en 1928 par Virginia Woolf. D'une voix espiègle et incisive, l'autrice anglaise démontre comment, de l'université au British Museum et dans la littérature depuis Sappho, l'infériorisation des femmes a entravé leur liberté intellectuelle et leur créativité. Une chambre à soi propose une réflexion résolument plurielle sur les conditions matérielles de la création, l'histoire littéraire et l'incidence du genre sur l'écriture. Le texte, présenté ici dans une traduction nouvellement révisée, s'accompagne d'un appareil critique pointu rédigé par des spécialistes reconnu·es de Woolf et de son oeuvre. DOSSIER - Création et conditions matérielles - Création et histoires des femmes - Création et genre.

Par Xxx, Virginia Woolf
Chez Flammarion

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Auteur

Xxx, Virginia Woolf

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Une chambre à soi

Xxx, Virginia Woolf trad. Jean-Yves Cotté

Paru le 27/05/2026

100 pages

Flammarion

5,90 €

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Scannez le code barre 9782080164933
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