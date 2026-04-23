La grâce, la loi et la joie

" Une telle joie, une telle vie, l'Evangile seul peut la donner. " Il y a des querelles qui traversent les siècles et des questionnements qui franchissent les frontières : " Doit-on obéir, si on ne vit que par grâce ? " , " Aimer Dieu, est-ce simplement lui obéir ? " Ces affirmations à l'emporte-pièce, Alexandre Vinet les entendait déjà à l'aube du xixe siècle. C'est par sa pensée, à la fois très profonde et pratique, qu'il a su éclairer ces éternelles discussions. A l'aube du xxie nous ferions bien de nous mettre à l'écoute de celui qui a participé à façonner le paysage protestant d'aujourd'hui. Dans les deux discours que compte ce recueil, il nous donne le seul remède qui nous puisse véritablement apaiser nos angoisses et transformer notre vie : l'Evangile.