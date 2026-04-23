La vulnérabilité traverse la société comme un fil discret mais déterminant. Longtemps cantonnée aux marges - celles du soin, du handicap, de la précarité - elle s'impose aujourd'hui comme une clé de lecture essentielle pour comprendre les transformations contemporaines. Cet ouvrage collectif explore la vulnérabilité dans toute sa complexité : condition humaine fondamentale, expérience intime, construction sociale, mais aussi outil d'analyse critique des rapports de pouvoir. Par un regard pluridisciplinaire, La vulnérabilité dans tous ses états met en lumière les multiples formes que prend la vulnérabilité, qu'elle soit individuelle ou structurelle. Y sont interrogés les mécanismes qui l'accentuent ou la révèlent, les dispositifs de protection, ainsi que les paradoxes qu'elle soulève dans les pratiques professionnelles, institutionnelles et citoyennes. Loin d'en faire un simple état de faiblesse, l'ouvrage montre comment la vulnérabilité peut devenir un levier de compréhension, d'action et parfois même d'émancipation. En donnant voix à des analyses rigoureuses et sensibles, l'ouvrage invite à repenser nos manières de vivre ensemble, de prendre soin, de décider et d'agir. Un livre pour celles et ceux qui souhaitent saisir, dans toute sa profondeur, ce que la vulnérabilité dit de nous, de nos institutions et de notre avenir commun.