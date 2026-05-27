Je booste ma mémoire !

Marine Giacomoni-Pinelli, neuropsychologue, vous propose 70 exercices progressifs, variés et ludiques, pour entretenir les différentes mémoires : épisodique, sémantique, de travail, autobiographique et procédurale. - Un défi par page à réaliser directement dans le carnet + 3 niveaux de difficulté - Les solutions et votre score pour évaluer vos marges de progression, à retrouver au dos - L'objectif du jeu et les types de mémoire travaillés Stimulez votre mémoire tout en vous amusant !