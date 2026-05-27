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Je booste ma mémoire !

Marine Giacomoni-pinelli

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Marine Giacomoni-Pinelli, neuropsychologue, vous propose 70 exercices progressifs, variés et ludiques, pour entretenir les différentes mémoires : épisodique, sémantique, de travail, autobiographique et procédurale. - Un défi par page à réaliser directement dans le carnet + 3 niveaux de difficulté - Les solutions et votre score pour évaluer vos marges de progression, à retrouver au dos - L'objectif du jeu et les types de mémoire travaillés Stimulez votre mémoire tout en vous amusant !

Par Marine Giacomoni-pinelli
Chez Larousse

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Auteur

Marine Giacomoni-pinelli

Editeur

Larousse

Genre

Garder la forme

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Je booste ma mémoire !

Marine Giacomoni-pinelli

Paru le 17/06/2026

160 pages

Larousse

9,95 €

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Scannez le code barre 9782036092815
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