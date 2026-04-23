Façonner une industrie circulaire robuste

Depuis les années 1990, le Lean Management s'est imposé pour renforcer la compétitivité et l'agilité des entreprises. Aujourd'hui, face au dérèglement climatique et aux tensions sur les ressources, la circularité devient un levier stratégique de sobriété et de décarbonation, mais aussi, et c'est là tout l'enjeu, un puissant vecteur de compétitivité, de souveraineté et de robustesse financière pour les entreprises qui s'y engagent résolument. Cet ouvrage propose un modèle systémique d'industrialisation de la circularité, fondé sur le Lean 4R (Réinventer, Réduire, Rallonger, Recycler) et la Pérennité Programmée Circulaire®, nourri de recherches, de vingt-cinq témoignages d'industriels et d'experts, et du cas exemplaire de Mob-ion. Par ailleurs, vingt-quatre études prospectives sur de grandes entreprises précisent des perspectives prometteuses, quant à l'application de ce cadre méthodologique innovant pour une transition économique pérenne.