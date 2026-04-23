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Façonner une industrie circulaire robuste

Alain Fercoq, Christian Bruère, Maxence Denu

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Depuis les années 1990, le Lean Management s'est imposé pour renforcer la compétitivité et l'agilité des entreprises. Aujourd'hui, face au dérèglement climatique et aux tensions sur les ressources, la circularité devient un levier stratégique de sobriété et de décarbonation, mais aussi, et c'est là tout l'enjeu, un puissant vecteur de compétitivité, de souveraineté et de robustesse financière pour les entreprises qui s'y engagent résolument. Cet ouvrage propose un modèle systémique d'industrialisation de la circularité, fondé sur le Lean 4R (Réinventer, Réduire, Rallonger, Recycler) et la Pérennité Programmée Circulaire®, nourri de recherches, de vingt-cinq témoignages d'industriels et d'experts, et du cas exemplaire de Mob-ion. Par ailleurs, vingt-quatre études prospectives sur de grandes entreprises précisent des perspectives prometteuses, quant à l'application de ce cadre méthodologique innovant pour une transition économique pérenne.

Par Alain Fercoq, Christian Bruère, Maxence Denu
Chez EMS éditions

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Auteur

Alain Fercoq, Christian Bruère, Maxence Denu

Editeur

EMS éditions

Genre

Gestion de production

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Façonner une industrie circulaire robuste

Alain Fercoq, Christian Bruère, Maxence Denu

Paru le 09/04/2026

488 pages

EMS éditions

29,00 €

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Scannez le code barre 9782386303500
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