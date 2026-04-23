L'ouvrage offre un voyage entre puissance technologique et fragilité humaine. Issus de multiples champs disciplinaires, les auteurs dévoilent les liens entre intelligence artificielle et vulnérabilité. Grâce à des exemples concrets et actuels, ils montrent que l'intelligence artificielle constitue à la fois la cause des failles humaines, économiques et environnementales mais aussi leur remède. L'ouvrage révèle en définitive que la vulnérabilité ne désigne pas seulement une faiblesse mais également la possibilité d'une transformation de l'humain et de la société par l'intelligence artificielle.