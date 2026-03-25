Entre ombre et lumière est un recueil de poésie qui plonge au coeur des failles et des élans de l'âme humaine. Entre doutes, blessures et renaissances silencieuses, l'auteur explore le temps, la mémoire, la perte et la reconstruction intérieure avec une écriture épurée et vibrante. Chaque poème est un instant suspendu, une tentative de réconcilier l'ombre et la lumière qui cohabitent en chacun de nous. Sans détour ni artifice, ces textes invitent à l'introspection et à la quête de sens. Un ouvrage intime et universel, à lire comme on se regarde dans un miroir, pour y reconnaître ses propres nuances.