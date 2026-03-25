Et si les morts continuaient à veiller sur nous ? Et si l'amour survivait au silence ? Quelques jours après la mort brutale de Cyrus, l'homme qu'elle aimait passionnément, Ella découvre un article de presse : un médecin est accusé d'avoir tué un patient dans l'hôpital où elle vient d'être nommée chargée de presse. Ce médecin, c'est Dan Rampart, son ancien chef de service, devenu l'ami discret et énigmatique qu'elle croyait connaître. Ces deux chocs déclenchent une double plongée : dans les dessous d'un système hospitalier verrouillé et dans les strates profondes de sa propre mémoire. Ménopause, effondrement, deuil, souvenirs d'enfance, fantômes familiaux : Ella affronte ce qui la hante et ce qui la transforme. Peu à peu, les figures aimées réapparaissent : sa mère suicidée, son grand-père disparu, une fillette oubliée, Cyrus, son Nomade Lunaire. Toutes veillent. Toutes accompagnent. De Lille à Paris, de Bruxelles à Belgrade, L'âme sentinelle est le roman d'une femme qui traverse l'épreuve, découvre des vérités dérangeantes, chute, se relève et choisit d'aimer encore. Coûte que coûte.