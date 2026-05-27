Un été inoubliable

Carla et Violette sont les meilleures amies du monde ! Mais cet été sera leur dernier été à deux, car Carla va bientôt déménager. Et si elles profitaient à fond de ces ultimes vacances pour vivre le plus bel été de toute leur vie ? Entre festival de musique, nouvelles rencontres sur la plage et secrets inavoués, cet été promet d'être mémorable... Mon cosy roman : la collection feel-good de la Bibliothèque Rose et Verte ! - Un roman de l'été feel-good à emporter dans ses valises et à lire sur la plage ! - Une histoire d'amitié et de vacances qui sent bon la crème solaire, écrite par Catherine Kalengula (auteur de la série Ma vie, mes copines). - Format XXL. Dès 8 ans.