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#Roman jeunesse

Un été inoubliable

Catherine Kalengula

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Carla et Violette sont les meilleures amies du monde ! Mais cet été sera leur dernier été à deux, car Carla va bientôt déménager. Et si elles profitaient à fond de ces ultimes vacances pour vivre le plus bel été de toute leur vie ? Entre festival de musique, nouvelles rencontres sur la plage et secrets inavoués, cet été promet d'être mémorable... Mon cosy roman : la collection feel-good de la Bibliothèque Rose et Verte ! - Un roman de l'été feel-good à emporter dans ses valises et à lire sur la plage ! - Une histoire d'amitié et de vacances qui sent bon la crème solaire, écrite par Catherine Kalengula (auteur de la série Ma vie, mes copines). - Format XXL. Dès 8 ans.

Par Catherine Kalengula
Chez Hachette

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Auteur

Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Un été inoubliable

Catherine Kalengula

Paru le 27/05/2026

144 pages

Hachette

9,90 €

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Scannez le code barre 9782017384274
9782017384274
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