Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La partition

Michel Deshays

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une valse oubliée. Un secret traversant un siècle. Une mémoire qui refuse de mourir. Composée en 1904, disparue dans les tourments de la guerre, cette partition ressurgit mystérieusement entre la Normandie et le Maroc. De Rouen à Fécamp, des rivages de Safi aux bouleversements de l'Histoire, elle accompagne des destins liés sans qu'ils le sachent : une jeune pianiste passionnée, un négociant parti refaire sa vie, un compositeur visionnaire, des héritiers d'un monde en train de basculer. Pourquoi cette mélodie a-t-elle survécu quand tout semblait la condamner à l'oubli ? Que porte-t-elle de si puissant pour traverser les guerres, l'exil et les générations ? A la croisée du roman historique et du mystère familial, cette fresque inspirée d'une histoire vraie entraîne le lecteur dans une quête captivante où la musique devient mémoire, fil rouge et révélation. Une histoire de transmission, d'amour et de secrets... portée par une valse impossible à faire taire.

Par Michel Deshays
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Michel Deshays

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La partition par Michel Deshays

Commenter ce livre

 

La partition

Michel Deshays

Paru le 25/03/2026

272 pages

Le Lys Bleu

23,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044032638
9791044032638
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.