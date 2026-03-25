La partition

Une valse oubliée. Un secret traversant un siècle. Une mémoire qui refuse de mourir. Composée en 1904, disparue dans les tourments de la guerre, cette partition ressurgit mystérieusement entre la Normandie et le Maroc. De Rouen à Fécamp, des rivages de Safi aux bouleversements de l'Histoire, elle accompagne des destins liés sans qu'ils le sachent : une jeune pianiste passionnée, un négociant parti refaire sa vie, un compositeur visionnaire, des héritiers d'un monde en train de basculer. Pourquoi cette mélodie a-t-elle survécu quand tout semblait la condamner à l'oubli ? Que porte-t-elle de si puissant pour traverser les guerres, l'exil et les générations ? A la croisée du roman historique et du mystère familial, cette fresque inspirée d'une histoire vraie entraîne le lecteur dans une quête captivante où la musique devient mémoire, fil rouge et révélation. Une histoire de transmission, d'amour et de secrets... portée par une valse impossible à faire taire.