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#Roman francophone

Paradoxes et métaphores

Lari Gérard Béti

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Une mission banale. Un message laconique. Des consignes floues. Angus Russel, homme discret et méthodique, pensait connaître sa ville. Mais lorsqu'il accepte cette enquête sans nom, les certitudes vacillent. Au détour de rues qu'il croyait familières, il croise des silhouettes brisées par le silence et recueille des vérités murmurées au prix fort. Derrière les façades impeccables, un système prospère, nourri par l'indifférence et l'appât du gain. A mesure qu'Angus s'approche de la vérité, une question obsédante remplace la simple curiosité : jusqu'où peut-on aller sans se perdre ? Dans ce jeu de miroirs où chaque geste semble avoir été prévu, refuser de voir, c'est déjà participer.

Par Lari Gérard Béti
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Lari Gérard Béti

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Paradoxes et métaphores

Lari Gérard Béti

Paru le 25/03/2026

168 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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