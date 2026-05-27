Summer Love

Six semaines et demie sans voir Eli, son petit ami. L'été de Sam promet d'être long... Pour passer le temps, elle travaille à Blue Springs, un camp de vacances qu'elle a elle-même fréquenté plus jeune. Et si elle n'en garde pas les meilleurs souvenirs, elle a bien l'intention de prendre sa revanche en devenant l'animatrice la plus cool ! Mais rien ne se passe comme prévu... D'abord, le harcèlement dont elle était victime plus jeune fait resurgir tout un tas d'incertitudes. Ensuite, Eli s'affiche sur Instagram avec des filles un peu trop tactiles. Et pour finir, Gavin, son collègue, la couve d'un regard qui ne signifie qu'une seule chose : les problèmes !