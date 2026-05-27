Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Summer Love

Sarah Mlynowski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Six semaines et demie sans voir Eli, son petit ami. L'été de Sam promet d'être long... Pour passer le temps, elle travaille à Blue Springs, un camp de vacances qu'elle a elle-même fréquenté plus jeune. Et si elle n'en garde pas les meilleurs souvenirs, elle a bien l'intention de prendre sa revanche en devenant l'animatrice la plus cool ! Mais rien ne se passe comme prévu... D'abord, le harcèlement dont elle était victime plus jeune fait resurgir tout un tas d'incertitudes. Ensuite, Eli s'affiche sur Instagram avec des filles un peu trop tactiles. Et pour finir, Gavin, son collègue, la couve d'un regard qui ne signifie qu'une seule chose : les problèmes !

Par Sarah Mlynowski
Chez Hachette

|

Auteur

Sarah Mlynowski

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Summer Love par Sarah Mlynowski

Commenter ce livre

 

Summer Love

Sarah Mlynowski trad. Nathalie Huet

Paru le 10/06/2026

416 pages

Hachette

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017351764
9782017351764
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.