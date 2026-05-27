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Les 800 plus hauts refuges des Alpes

Xxx, Anthony Felber

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Refuges vertigineux ou accessibles en téléphérique ? Haut de gamme ou authentiques ? Tout petits ou très grands ? Pour découvrir la montagne, rien de mieux qu'une nuit en refuge. Et si celui-ce devenait le but de votre aventure et non plus une simple étape ? Dans ce guide inédit, Anthony Felber, traileur profesionnel, partage sa passion pour ces constructions de l'extrême, leurs architectures étonnantes et surtout, leurs histoires insoupçonnées. Anthony livre aussi ses meilleurs conseils pour préparer votre randonnée en toute sérénité, quel que soit votre niveau. Choisissez votre refuge, construisez votre itinéraire et découvrez des sentiers confidentiels, loin des passages surfréquentés. Une autre façon d'aborder la montagne et d'en apprécier la magie. - 800 refuges au-dessus des 2 000 m d'altitude recensés sur des cartes, avec une présentation détaillée pour les 400 plus hauts d'entre eux. - 400 itinéraires Strava pour les rejoindre. - 17 massifs des Alpes, au coeur de 6 pays (France, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Slovénie).

Par Xxx, Anthony Felber
Chez Hachette

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Auteur

Xxx, Anthony Felber

Editeur

Hachette

Genre

Montagne

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Les 800 plus hauts refuges des Alpes

Xxx, Anthony Felber

Paru le 27/05/2026

576 pages

Hachette

25,00 €

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Scannez le code barre 9782017324805
9782017324805
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