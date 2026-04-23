Une scène de crime sans cadavre. Une flic à la mémoire qui vacille. Et un monstre qui rôde. Pour la capitaine Lucie Delavier, tout bascule dans un appartement lyonnais couvert de sang. Pas de victime, mais un message qui semble lui être adressé. Alors que son passé et son présent s'entrechoquent dans des visions de cauchemar, une preuve accablante surgit : elle semble liée au pire truand de la ville. Prise dans un engrenage de mises en scène barbares, Lucie doit affronter l'insoutenable : et si le tueur qu'elle traque était l'architecte de ses propres oublis ?? Plongez dans un labyrinthe de faux-semblants où l'horreur est la seule certitude. Dans l'ombre, le croque-mitaine attend.