Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

L'Odyssée des Tranchevent

Noémie Delpra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Un roman plein de poésie autour de la relation frère/soeur. - Un regard juste sur le handicap et la résilience. - Second tome d'une quête trépidante dans un monde féerique où s'enchaînent les péripéties. Nayla n'a plus aucune certitude, au milieu de ce ciel dont elle a toujours rêvé. Trahie par la justice autant que par l'amitié, elle cherche sans relâche son petit frère disparu. De l'archipel retors des pirates aux cascades poétiques de Céladon, Nayla met à l'épreuve ses valeurs les plus chères. Son périple la mène au plus près de la vérité sur les origines de Brewen, mais aussi au croisement de ses propres rêves. Et sa rencontre la déesse Ezélys va bouleverser son existence entière...

Par Noémie Delpra
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Noémie Delpra

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Odyssée des Tranchevent par Noémie Delpra

Commenter ce livre

 

L'Odyssée des Tranchevent

Noémie Delpra

Paru le 30/04/2026

296 pages

Gulf Stream

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383496724
9782383496724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.