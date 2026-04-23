L'Odyssée des Tranchevent

- Un roman plein de poésie autour de la relation frère/soeur. - Un regard juste sur le handicap et la résilience. - Second tome d'une quête trépidante dans un monde féerique où s'enchaînent les péripéties. Nayla n'a plus aucune certitude, au milieu de ce ciel dont elle a toujours rêvé. Trahie par la justice autant que par l'amitié, elle cherche sans relâche son petit frère disparu. De l'archipel retors des pirates aux cascades poétiques de Céladon, Nayla met à l'épreuve ses valeurs les plus chères. Son périple la mène au plus près de la vérité sur les origines de Brewen, mais aussi au croisement de ses propres rêves. Et sa rencontre la déesse Ezélys va bouleverser son existence entière...