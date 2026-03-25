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Le Sable des Trahisons

Mary Ann P. Mikael

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Adélaïde De Flores a survécu, mais au prix de lourdes pertes et de la révélation de son plus grand secret. Entre le deuil, la culpabilité et les mensonges qui s'effondrent, elle doit choisir : fuir ou affronter un destin qui la dépasse. Sa route la mènera jusqu'à la capitale, au coeur même des complots qui menacent l'Empire. De son côté, Thyra Vintergard lutte pour préserver ses terres. Tandis que la conspiration des gardiens d'Æther s'étend jusqu'entre les murs de la capitale, elle n'a d'autre choix que de forger de nouvelles alliances, quitte à mettre en jeu sa propre loyauté. Dans l'ombre des cérémonies officielles et des fêtes nobles se trame un jeu dangereux : celui des héritiers déchus, des familles brisées et des vérités que nul ne peut plus ignorer. Et quand l'amour s'invite au milieu des trahisons, il devient à la fois une force... et la plus grande des faiblesses. #SecretsRévélés #héritiersdéchus #alliancesfragiles #romancesaphique #complots #slowburn

Par Mary Ann P. Mikael
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Mary Ann P. Mikael

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Le Sable des Trahisons

Mary Ann P. Mikael

Paru le 25/03/2026

703 pages

MXM Bookmark

21,99 €

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Scannez le code barre 9791038167230
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