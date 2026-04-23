Je suis berrichon mais je me soigne

Entre querelles de clochers pour situer le vrai centre de la France, vestiges gallo-romains et châteaux médiévaux, l'Indre et le Cher dessinent ensemble le Berry. Cédric Gourin nous invite à redécouvrir cette terre de culture, peuplée de mythes et légendes, qui éclaire le monde chaque printemps à Bourges, sous le regard bienveillant de Jacques Coeur et de George Sand. Ancien journaliste, Cédric Gourin a passé son enfance à Vierzon, a poursuivi ses études à Châteauroux puis a travaillé à Issoudun, Aubigny-sur-Nère et Bourges, toujours au plus près de ce qui forge l'âme d'un territoire.