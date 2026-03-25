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#Essais

Repenser la psychanalyse à partir de la Chine

Christian Hoffmann, Datong Huo

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Huo Datong, intellectuel chinois et ancien marxiste, s'est formé à la psychanalyse en France avant de retourner s'établir en Chine. Professeur à l'université de Chengdu, il y ouvre en 1996 son cabinet et devient ainsi le premier psychanalyste exerçant en Chine. Sa pensée s'enracine dans une exploration profonde de l'écriture chinoise. Partant de la découverte que l'interprétation analytique procède du même geste que la lecture d'un caractère, il avance la thèse audacieuse selon laquelle "l'inconscient est structuré comme l'écriture chinoise" . Cette proposition, qui a rencontré un écho important en France, irrigue une réflexion originale où se croisent mythes fondateurs, organisation sociale et évolution de la culture chinoise, de Confucius à la modernité. De cette traversée naît une métapsychologie nouvelle, que ce livre, issu de riches échanges avec Christian Hoffmann, présente de façon simple mais non réductrice, en croisant les approches traditionnelles occidentales avec ce que la langue et culture chinoises révèlent du psychisme - faisant ainsi émerger un champ d'expériences inédit : un lieu à partir duquel la psychanalyse peut non seulement se transmettre, mais aussi se réinventer.

Par Christian Hoffmann, Datong Huo
Chez Hermann

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Auteur

Christian Hoffmann, Datong Huo

Editeur

Hermann

Genre

Essais

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Repenser la psychanalyse à partir de la Chine

Christian Hoffmann, Datong Huo

Paru le 25/03/2026

130 pages

Hermann

15,00 €

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Scannez le code barre 9791037046642
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