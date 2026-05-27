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#Roman francophone

Bow River Camp

Sylvine Ploix-Hugé

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Berthine, citadine pure souche, avait tout prévu pour son changement radical de vie en acceptant ce job d'été, en pleine nature, au complexe hôtelier "Bow river camp" . Elle se sentait prête pour les heures de travail délirantes, le rythme infernal dans la gestion des clients, son intégration dans une nouvelle équipe et une colocation avec Maya, Abel, Autumn... Sauf qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Pour preuve, Jonas, son collègue au physique si addictif. Berthine sait que son temps est compté, elle n'a que deux mois pour profiter au maximum de ce séjour, sans trop s'attacher bien sûr...

Par Sylvine Ploix-Hugé
Chez Max Lansdalls

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Auteur

Sylvine Ploix-Hugé

Editeur

Max Lansdalls

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Bow River Camp

Sylvine Ploix-Hugé

Paru le 27/05/2026

246 pages

Max Lansdalls

15,80 €

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