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Mon agenda créatif Kawaii

Playbac, Editions Playbac

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Personnalise ton agenda Kawaii grâce à : - De nombreux outils pour créer la couverture qui te plait (pochoirs, papiers à découper, illustrations...) et customiser l'intérieur. - Des astuces de dessin pour un style encore plus personnel. - Des stickers ultra mignons à coller partout dans ton agenda. - Une couverture plastifiée pour y glisser la création de ton choix. - En bonus, des tonnes d'activité à l'intérieur : des tests, quizz et DIY à faire tout au long de l'année. Des modèles de couverture à télécharger sur le site www. playbac-editions. fr Mais aussi : - De grands espaces pour noter ses devoirs. - Une couverture plastifiée très solide pour protéger l'agenda toute l'année.

Par Playbac, Editions Playbac
Chez Play Bac

|

Auteur

Playbac, Editions Playbac

Editeur

Play Bac

Genre

Agendas jeunesse

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Mon agenda créatif Kawaii

Playbac, Editions Playbac

Paru le 27/05/2026

368 pages

Play Bac

11,90 €

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