Le visage fendu

Les fentes labiales et palatines (FLP) sont les malformations faciales humaines les plus fréquentes : elles concernent près de 1/700 des naissances. En touchant le visage, la venue au monde d'un enfant porteur de FLP est un événement stressant et traumatisant pour les parents. Sans risque vital et mal connue, il est déterminant de sortir cette particularité congénitale de l'anonymat. Une écoute attentive des familles révèle l'importance du contexte psychologique et les risques d'une structuration disharmonieuse des relations parents-enfant avec leurs conséquences que l'on devine sur le développement de l'enfant. Il est primordial de prendre en compte ces risques et d'aider les parents en les informant sur le parcours de leur enfant et cela, dès l'annonce, à la naissance ou lors d'un diagnostic prénatal. Tout au long du processus de réparation, l'enjeu est d'encourager et de réconforter ces parents pour "investir" cet enfant si "différent" de celui attendu et espéré. L'objectif de cet ouvrage est de montrer qu'au-delà de la blessure narcissique ressentie à la naissance par les parents, une information circonstanciée et apaisante permet une résilience et un accomplissement familial.