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Déplaire

Jean-François Trinquecoste

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Dans la plupart des pays occidentaux, les sociétés contemporaines sont caractérisées par un certain nombre de fractures sociétales. Parcourues de forces centrifuges, ces sociétés se fragmentent et se dispersent, rendant plus incertaine l'unité nationale et instable la vie politique. Dans le présent ouvrage, Jean-François Trinquecoste considère ces sociétés et leurs fractures comme une confluence d'évolutions qui interagissent les unes sur les autres : il analyse tour à tour l'influence de la postmodernité depuis les années 1970, celle du libéralisme et du capitalisme dans sa forme actuelle, les conséquences de l'archipélisation du corps social, l'impact de l'Individualisme, les effets contrastés des réseaux sociaux et enfin l'incidence de la place prise par l'émotion dans la vie de chacun et de tous. Les initiales des phénomènes précédemment exprimés constituent l'acronyme P. L. A. I. R. E. Sur la base d'un diagnostic destiné à évaluer la contribution de chacune des caractéristiques précitées à l'état actuel de nos sociétés, l'auteur formule onze recommandations qu'il juge de nature à réduire les fractures que cette confluence a mises au jour. D'où le projet de "dé-plaire" - annoncé dans le titre de l'ouvrage - à dessein et dans l'espoir de recouvrer un supplément de cohésion collective et d'unité.

Par Jean-François Trinquecoste
Chez Hermann

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Auteur

Jean-François Trinquecoste

Editeur

Hermann

Genre

Sociologie politique

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Déplaire

Jean-François Trinquecoste

Paru le 27/05/2026

150 pages

Hermann

22,00 €

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