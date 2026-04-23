Nikola Tesla fut l'un des inventeurs les plus visionnaires de l'histoire. De son enfance en Croatie à son arrivée aux Etats-Unis, son parcours croise la modernité électrique naissante et la compétition féroce de la guerre des courants face à Thomas Edison, où s'impose l'alternatif. Génie fulgurant, Tesla alterne intuitions révolutionnaires et difficultés personnelles, rêves gigantesques et revers cuisants - jusqu'au projet inachevé de la Wardenclyffe Tower et à l'utopie d'une énergie sans fil. Dans cette biographie, Ian Fitzgerald compose un portrait précis et accessible : il éclaire les réussites, les impasses et l'imaginaire entourant Tesla, montrant comment ses idées irriguent encore la science, la technologie et la culture populaire. Un récit captivant qui relie passé et futur, laboratoire et légende.