Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Nikola Tesla

Ian Fitzgerald

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nikola Tesla fut l'un des inventeurs les plus visionnaires de l'histoire. De son enfance en Croatie à son arrivée aux Etats-Unis, son parcours croise la modernité électrique naissante et la compétition féroce de la guerre des courants face à Thomas Edison, où s'impose l'alternatif. Génie fulgurant, Tesla alterne intuitions révolutionnaires et difficultés personnelles, rêves gigantesques et revers cuisants - jusqu'au projet inachevé de la Wardenclyffe Tower et à l'utopie d'une énergie sans fil. Dans cette biographie, Ian Fitzgerald compose un portrait précis et accessible : il éclaire les réussites, les impasses et l'imaginaire entourant Tesla, montrant comment ses idées irriguent encore la science, la technologie et la culture populaire. Un récit captivant qui relie passé et futur, laboratoire et légende.

Par Ian Fitzgerald
Chez Gremese International

|

Auteur

Ian Fitzgerald

Editeur

Gremese International

Genre

Histoire des sciences

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nikola Tesla par Ian Fitzgerald

Commenter ce livre

 

Nikola Tesla

Ian Fitzgerald

Paru le 23/04/2026

Gremese International

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774443
9782366774443
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.