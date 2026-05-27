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#Album jeunesse

Le chien bonbon

Eponine Cottey, Floue

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Un petit chien trop parfumé pour se faire des amis Crépon est un adorable petit chien... qui sent bon comme un bonbon ! Ce parfum sucré, tout le monde pourrait l'envier. Mais pour lui, c'est un vrai cauchemar : les autres animaux le fuient, et il se sent affreusement seul. Un jour, à la fête foraine, il croit enfin avoir trouvé quelqu'un comme lui... Une rencontre qui pourrait bien tout changer. Un album tendre pour parler de la différence avec humour et douceur A travers le personnage craquant de Crépon, cet album aborde avec finesse la question de la différence, de l'acceptation de soi et du regard des autres. Un thème fort, raconté avec légèreté et émotion, qui touche aussi bien les enfants que les parents. Les petits dès 3 ans s'attacheront très vite à ce héros sensible et drôle, et les grands apprécieront la poésie du texte et la tendresse du récit. Un duo d'artistes prometteur dans une collection qui fait du bien Né dans Pomme d'Api, Crépon prend ici vie sous la plume délicate de Camille Floue et les illustrations douces d'Eponine Cottey. Leur complémentarité donne à l'album une atmosphère chaleureuse et unique. Publié dans la collection Môme, Le chien bonbon est une lecture idéale pour éveiller l'empathie et l'imaginaire des tout-petits.

Par Eponine Cottey, Floue
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Eponine Cottey, Floue

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

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Le chien bonbon

Eponine Cottey, Floue

Paru le 27/05/2026

32 pages

Bayard jeunesse

11,90 €

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Scannez le code barre 9791036372339
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