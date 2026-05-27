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Nouvel Ordre

Dïana Bélice

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2042. Le sort de l'humanité est en jeu. La véritable objectif de Paul Montès est révélé au grand jour. Et c'est bien pire que tout ce qu'aurait pu imaginer Mathis. Alors que le jeune militant prend conscience que son ennemi ne reculera devant rien, il perd tranquillement pied. La bataille qu'il doit mener pèse lourd sur ses épaules. Malgré la pression, réussira-t-il à garder la tête froide ? A vaincre une fois pour toutes ses adversaires ? A sauver la planète Terre ? Et si l'alliance avec Tokhe n'était pas suffisante pour y arriver ? ...

Par Dïana Bélice
Chez Editions de Mortagne

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Auteur

Dïana Bélice

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Mondes futuristes

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Nouvel Ordre

Dïana Bélice

Paru le 27/05/2026

264 pages

Editions de Mortagne

18,00 €

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