Nouvel Ordre

2042. Le sort de l'humanité est en jeu. La véritable objectif de Paul Montès est révélé au grand jour. Et c'est bien pire que tout ce qu'aurait pu imaginer Mathis. Alors que le jeune militant prend conscience que son ennemi ne reculera devant rien, il perd tranquillement pied. La bataille qu'il doit mener pèse lourd sur ses épaules. Malgré la pression, réussira-t-il à garder la tête froide ? A vaincre une fois pour toutes ses adversaires ? A sauver la planète Terre ? Et si l'alliance avec Tokhe n'était pas suffisante pour y arriver ? ...